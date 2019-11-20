Исследование показало, что каждый второй водитель такси - мигрант

Руководитель общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов рассказал об исследовании агрегаторов такси. Активисты совершили 250 поездок, по 50 на одного агрегатора экономсегмента и выяснили, что в каждом втором автомобиле был водитель-мигрант (57,6%).

Однако, по словам Шкуматова, приезжие водители почти всегда оказываются законопослушнее и приветливее местных водителей. В 10% поездок на вызов приезжали машины, номера которых не отображались в приложении. После проверки оказалось, что эти автомобили не имели разрешение на таксомоторную деятельность.