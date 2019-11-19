Красивые автономера можно будет заказать через сайт госуслуг

МВД и Минэкономразвития договорились о том, что "красивые" номера на машины будут доступны для заказа на портале госуслуг.

То есть, теперь, чтобы получить "красивый" номер (с совпадающими цифрами и буквами, — прим. Правда. ру), нужно будет при регистрации автомобиля всего лишь заполнить соответствующее заявление.

Более того, владельцы авто смогут сами выбирать желаемый автомобильный номер. Для этого необходимо будет заплатить повышенную пошлину либо выбрать госзнак из предложенных "красивых" вариантов. Пошлина на них также будет на порядок выше.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Для получения "красивого" госзнака нужно будет предварительно проверить, не занят ли он, после чего подтвердить бронь и выкупить желаемый номер в течение суток. Если выбирать знак из уже существующих, то пошлина на него будет на порядок выше — до 300 тысяч рублей. Точный размер выплаты станет известен позже.

"Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов", — говорится в сообщении.

Новые правила, как ожидается, создадут ограничения для теневого рынка, где стоимость за такой номер доходит сегодня до двух миллионов рублей.

"По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак", — отмечает "Коммерсантъ".

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