Подростки смогут водить машину, если "штурманом" будет взрослый

Инициатива вручения водительских прав несовершеннолетним в России о общих чертах одобрена МВД и ГИБДД. Эксперты тоже считают, что права выдавать подросткам можно.

Однако, начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что для получения водительского удостоверения кандидаты должны пройти специально разработанный обширный курс обучения. И ПДД подростки изучать не менее 3 месяцев. Причем, до 14 лет подростки могли бы делать это в школах ЮИД. А после получили бы дополнительное образование еще и в юношеских автомобильных школах.

Автоэксперт Игорь Можаретто, предупреждая могущий возникнуть вокруг нововведения ажиотаж, пояснил, что, хотя права подростки смогут получить в 17 лет, однако за руль сядут только после 18. А до этого ездить им придется в сопровождении взрослых. И, если произойдет ДТП, ответственность будет нести именно взрослый.

Напомним, что выдавать водительские права подросткам с 16 лет предложил первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Пока в России подросткам с 16 лет можно только учиться в автошколах. Права же им вручаются только после достижения совершеннолетия и сдачи экзамена в ГИБДД.

Фото: postila.ru