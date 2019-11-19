Инициатива вручения водительских прав несовершеннолетним в России о общих чертах одобрена МВД и ГИБДД. Эксперты тоже считают, что права выдавать подросткам можно.
Однако, начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что для получения водительского удостоверения кандидаты должны пройти специально разработанный обширный курс обучения. И ПДД подростки изучать не менее 3 месяцев. Причем, до 14 лет подростки могли бы делать это в школах ЮИД. А после получили бы дополнительное образование еще и в юношеских автомобильных школах.
Автоэксперт Игорь Можаретто, предупреждая могущий возникнуть вокруг нововведения ажиотаж, пояснил, что, хотя права подростки смогут получить в 17 лет, однако за руль сядут только после 18. А до этого ездить им придется в сопровождении взрослых. И, если произойдет ДТП, ответственность будет нести именно взрослый.
Напомним, что выдавать водительские права подросткам с 16 лет предложил первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Пока в России подросткам с 16 лет можно только учиться в автошколах. Права же им вручаются только после достижения совершеннолетия и сдачи экзамена в ГИБДД.
Фото: postila.ru
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