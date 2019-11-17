В ГИБДД испытывают прибор, выявляющий наркоманов по слюне

В пресс-службе МВД России рассказали об испытаниях прибора, который способен обнаружить наркотические и психотропные вещества в слюне водителя. В ведомстве отметили, что этими устройствами будут оснащать экипажи ДПС, если испытания принесут положительные результаты.

Сообщается, что мобильный прибор легко переносится и способен фиксировать, интерпретировать, а также документировать обнаружение запрещенных веществ в слюне водителя. Устройство будет оснащено специальным принтером, который сможет распечатать протокол измерения. Результаты тестирования можно будет передать электронным путём или занести в базу данных.