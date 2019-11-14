Кабриолеты из "Кортежа" Путина проверяют на прочность

Парадные кабриолеты марки Aurus проходят госиспытания. Основная часть проверок будет завершена в этом году.

В ходе госиспытания будет проверяться техническое состояние машин. Какие именно тесты будут проходить автомобили - не сообщается.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса.

В перспективе линейка будет дополнена мотоциклом и кроссовером. На одном из таких автомобилей ездит российский президент.

9 мая этого года кабриолеты участвовали в параде на Красной площади в Москве.

Известно, что на автомобили уже поступило несколько сотен заказов.

Он сообщил, что в следующем году планируется продать около 50 машин. С 2021 года планируются активные продажи моделей Aurus.

Фото: twitter.com