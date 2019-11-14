Парадные кабриолеты марки Aurus проходят госиспытания. Основная часть проверок будет завершена в этом году.
В ходе госиспытания будет проверяться техническое состояние машин. Какие именно тесты будут проходить автомобили - не сообщается.
Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса.
В перспективе линейка будет дополнена мотоциклом и кроссовером. На одном из таких автомобилей ездит российский президент.
9 мая этого года кабриолеты участвовали в параде на Красной площади в Москве.
Известно, что на автомобили уже поступило несколько сотен заказов.
Он сообщил, что в следующем году планируется продать около 50 машин. С 2021 года планируются активные продажи моделей Aurus.
Фото: twitter.com
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