Убийцам и насильникам запретят работать в такси

Министерство транспорта России разработало проект по поручению президента РФ Владимира Путина, согласно которому опасным преступникам запретят работать в такси и сфере грузоперевозок. Отмечается, что идея принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину. По его мнению, ни один пассажир не хотел бы попасть в машину, которую ведет убийца или насильник.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица не смогут брать на работу водителей такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование" (если преступления признали тяжкими и особо тяжкими), а также "Теракт", "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации".

Примечательно, что ограничение не распространяется на тех, кого приговорили к условному сроку. Если Госдума одобрит законопроект, то компании, занимающиеся перевозками, должны в течение 120 дней получить от своих сотрудников правку о несудимости. Водителей, которые не предоставят справку в указанный срок, отстранят от работы.