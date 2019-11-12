В РФ предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины

Специалисты государственной компании "Автодор" предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин, а также ввести штрафы в случае несоблюдения данного правила.

Специалисты выяснили, что дороги, особенно те, по которым разрешено ехать со скоростью более 70 км/час, получают 90% ущерба зимой. В связи с этим на ремонт дорог государство вынуждено выделять огромные средства.

Например, в Центральной России эксперты предлагают разрешить ездить на шипованных шинах 188 дней в году, а не 273. В других регионах нормы должны быть установлены в соответствии с климатом.

Нарушители правил будут нести административную ответственность.

Фото: twitter.com