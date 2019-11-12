Специалисты государственной компании "Автодор" предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин, а также ввести штрафы в случае несоблюдения данного правила.
Специалисты выяснили, что дороги, особенно те, по которым разрешено ехать со скоростью более 70 км/час, получают 90% ущерба зимой. В связи с этим на ремонт дорог государство вынуждено выделять огромные средства.
Например, в Центральной России эксперты предлагают разрешить ездить на шипованных шинах 188 дней в году, а не 273. В других регионах нормы должны быть установлены в соответствии с климатом.
Нарушители правил будут нести административную ответственность.
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Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".