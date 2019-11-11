Система бонусов для аккуратных водителей может скоро появиться в России

Для аккуратных водителей могут создать систему поощрений за безаварийную езду. Бонусами в будущем можно будет, например, покрывать штрафы или часть полиса ОСАГО.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, новую систему власти готовы протестировать уже в 2020 году.

"В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования. Какого-либо спецоборудования это не потребует", — цитирует слова Акимова РИА "Новости".

По словам чиновника, перед тестированием системы еще предстоит проработать нормативную базу, которая будет регулировать ее. Поэтому создание новой бонусной системы будет обсуждаться членами комиссии по безопасности дорожного движения.

По словам Акимова, система позволит покрывать бонусами часть расходов — например, на оплату штрафов. Кроме того, аккуратные водители смогут рассчитывать на скидку от страховщика на полис ОСАГО, считает он.

"Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что, если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство", — указал вице-премьер.

К слову, подобная система уже проходит апробацию в Европе: хорошим водителям, которые не нарушают ПДД, там полагаются большие скидки.

"Для отслеживания стиля вождения под капот автомобиля ставится специальное устройство, которое оценивает водителя по более чем ста параметрам", — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он тоже не исключает, что в будущем в России появится балльная система оценки стиля вождения. "Существует практика, что, если ты заработал какой-то штрафной балл, но у тебя хорошая история, тебе могут его ликвидировать. Если ты много лет хорошо ездил, то один раз можно и простить. То есть штраф человек все равно заплатит, но штрафной балл не получит", — отметил эксперт.

Напомним, понятие "опасное вождение" появилось в российском законодательстве в 2016 году. Под ним подразумевается неоднократное маневрирование, при котором автомобиль создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

Как следует из статистических данных ГИБДД, за девять месяцев 2019 года на дорогах России произошло 116 908 ДТП.

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