Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в семь раз

Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать семикратное повышение штрафа.

В Госдуме всерьез задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.

Об этом сообщают сегодня "Известия" со ссылкой на источник, принимавший участие в мероприятии.

Один из подходов к ужесточению наказания за езду без страховки — уравнять штраф со средней стоимостью полиса (сейчас она превышает 5400 рублей). Напомним, что сейчас штраф — 800 рублей.

Как сообщает издание, инициативу поддерживают страховщики, которые считают, что такое повышение штрафов сделает езду без полиса бессмысленной. "Чтобы штраф был эффективен, он должен быть, по крайней мере, сопоставим со стоимостью полиса ОСАГО", — уверены в Российском союзе автостраховщиков.

Как отмечают источники, сейчас идея находится на стадии обсуждения. Готового законопроекта по данному вопросу пока нет.

Напомним, что, как писала Правда.ру, с 1 октября 2019 года уже вступил в силу ряд изменений правил ОСАГО. Подробнее читайте в материалах на сайте.

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