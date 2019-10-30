Росстат назвал регионы с лучшими дорогами

Росстат опубликовал результаты исследования о состоянии дорог в стране. Ведомство изучило их соответствие нормативным требованиям. На основании опубликованной информации RT сформировал рейтинг регионов с лучшими дорогами.

Самое лучшее состояние муниципальных и региональных трасс за 2018 год было отмечено в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставрополье (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

Лидерами антирейтинга стали Калмыкия (17%), Магаданская область (11%), Архангельская область (15,1%), Саратовская область (9,9%) и Марий Эл (1,4%). Примечательно, что в 2018 году 42,4% всех дорог в России соответствовало нормативным требованиям. Это на 5% выше, чем в 2009 году.