Россияне стали на 25% больше тратить на оплату автомобильных штрафов

Владельцы авто стали тратить больше средств на оплату автомобильных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Яндекс.Деньги". Согласно статистике сервиса, средний чек на оплату штрафа ГИБДД увеличился до 531 рубля с 496 рублей ранее.

Помимо штрафов, на 22% увеличился и "средний чек" автомобилиста, в который входит обслуживание автомобиля. Увеличение расходов на личное авто вынуждает россиян задумываться о переходе на каршеринг или использование такси.