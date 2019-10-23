Мотоциклистам права категории "В" будут обходиться дешевле

Мотоциклисты смогут проходить упрощенный курс подготовки для получения прав на управление легковым автомобилем в соответствии с приказом, подготовленным Минпросвещения.

Об этом 23 октября сообщает ИА REGNUM.

По информации портала, приказ уже согласован с МВД, Минтрансом, Минздравом и сейчас согласовывается с другими структурами власти.

Напомним, что в настоящее время у человека, имеющего мотоциклетные права, есть теоретическая возможность (в соответствии с приказом Минобрнауки №1408) при обучении в автошколе зачесть базовый теоретический курс, изученный им ранее. На практике такая возможность малодоступна.

Новый приказ позволит мотоциклисту ограничиться прохождением только практических занятий по вождению автомобиля, что не только упростит для него обучение, но и снизит стоимость курса на 20-25%.

Однако эксперты отмечают, что в последнее время чаще получается наоборот — мотоцикл покупается после легкового автомобиля. И то, что программ переобучения с легковой на мотоциклетную категорию нет, а теоретическая часть курса для обеих категорий одинаковая — это плохо.

"У мотоциклистов при обучении теории есть своя специфика. Никто не изучает, что такое контрруление, как проводить инструктаж с пассажирами перед поездкой и другие нюансы", — считает координатор программы "Мотограждане" Павел Сосков.

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Фото: Pixabay.com