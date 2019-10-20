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Источник Правда.Ру

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Авто print

Аналитическое агентство "Автостат" составило список самых популярных зарубежных автомобилей с пробегом в России. Первое место по популярности на вторичном рынке занял Ford Focus. С начала 2019 года россияне приобрели 98 тысяч этих машин.

Второе место занимает Hyundai Solaris. В течение первых 10 месяцев текущего года их приобрели 78,1 тысяч автомобилей. Тройку лидеров закрывает Toyota Corolla, которая продалась 76,4 тысячами экземпляров.

В десятку лидеров вошли также: Deawoo Nexia, Volkswagen Polo, Opel Astra, Chevrolet Niva, Renault Logan, Toyota Camry и Kia Rio.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что аналитическое агентство "Автостат" определило самый популярный кроссовер с пробегом в РФ. Самым популярным кроссовером с пробегом стал автомобиль Lada 4×4. Вторую строчку рейтинга заняла Chevrolet Niva, а третью - Toyota RAV4. В десятку самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.

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Темы kia ford opel toyota deawoo renault hyundai авто chervolet volkswagen пробег автостат вторичный рынок
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