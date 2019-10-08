"АвтоВАЗ" следующим летом начнет продажи нового автомобиля

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" летом следующего года начнет продажи новой модели автомобиля.

Авто будет носить название Van, пишет "Лада Онлайн".

На публикацию обратили внимание "Известия".

Сообщается, что автомобиль будет представлять собой "каблучок" Renault Dokker с измененным дизайном.

Напомним, что оригинальный Renault Dokker продается в России с декабря 2017 года. Поставляется авто как в пассажирской, так и грузовой модификациях.

Минимальная его стоимость составляет 904 990 рублей.