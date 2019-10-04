ОСАГО изменилось с 1 октября

С 1 октября 2019 года при оформлении дорожной аварии по европротоколу отменен лимит в 100 тысяч рублей.

Теперь имеющие полисы ОСАГО участники аварии могут обойтись без присутствия инспекторов ГИБДД, если ущерб укладывается в сумму до 400 тыс. рублей. Именно такой максимальный размер покрытия по риску причинения вреда имуществу обеспечивает полис ОСАГО.

Эта норма в виде эксперимента несколько лет действовала только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - здесь сосредоточено более четверти всех автовладельцев. В других же городах водители были ограничены лимитом в 100 тыс. рублей.

Но оформить аварию по европротоколу по-прежнему можно только при соблюдении трех условий: если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО; если в ДТП нет пострадавших и погибших; если не причинен ущерб третьим лицам.

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Фото: vk.ru