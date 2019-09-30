Глава ГИБДД сообщил о скором введении электронных водительских права

Водительские права в России скоро можно будет предъявлять со своего смартфона.

Об этом рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, сообщает российское интернет-издание Znak.

Электронное водительское удостоверение не заменит привычное материальное, а станет его альтернативой, отметил Черников.

Когда именно водителям ждать появления электронных водительских прав, глава ГИБДД РФ не уточнил.