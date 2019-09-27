Специалисты агентства "Автостат" провели исследование с целью выяснить, какие подержанные кроссоверы в России самые популярные.
О результатах исследования сообщают "Известия".
Отметим, что статистика основана на прошедших восьми месяцах текущего года.
Самым популярным кроссовером с пробегом стал автомобиль Lada 4×4. Вторую строчку рейтинга заняла Chevrolet Niva, а третью — Toyota RAV4.
В десятку самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.
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