Самым популярным кроссовером с пробегом в России является Lada 4x4

Специалисты агентства "Автостат" провели исследование с целью выяснить, какие подержанные кроссоверы в России самые популярные.

О результатах исследования сообщают "Известия".

Отметим, что статистика основана на прошедших восьми месяцах текущего года.

Самым популярным кроссовером с пробегом стал автомобиль Lada 4×4. Вторую строчку рейтинга заняла Chevrolet Niva, а третью — Toyota RAV4.

В десятку самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.