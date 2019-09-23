Агрегаторы такси пригрозили увеличить стоимость проезда в Москве

Московские агрегаторы такси утверждают, что поднимут стоимость услуг из-за нового постановления столичной мэрии. 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которое обязывает всех агрегаторов такси передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) расширенную информацию о водителях.

Ранее в систему поступала только информация о местоположении автомобилей. Теперь компании должны будут информировать власти о самих водителях, а также о полисах ОСАГО. Агрегаторы ссылаются на то, что новое распоряжение увеличит затраты на перевозки пассажиров. Это приведет к увеличению стоимости проезда.