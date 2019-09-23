Московские агрегаторы такси утверждают, что поднимут стоимость услуг из-за нового постановления столичной мэрии. 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которое обязывает всех агрегаторов такси передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) расширенную информацию о водителях.
Ранее в систему поступала только информация о местоположении автомобилей. Теперь компании должны будут информировать власти о самих водителях, а также о полисах ОСАГО. Агрегаторы ссылаются на то, что новое распоряжение увеличит затраты на перевозки пассажиров. Это приведет к увеличению стоимости проезда.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?