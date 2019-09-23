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Агрегаторы такси пригрозили увеличить стоимость проезда в Москве

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Московские агрегаторы такси утверждают, что поднимут стоимость услуг из-за нового постановления столичной мэрии. 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которое обязывает всех агрегаторов такси передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) расширенную информацию о водителях.

Ранее в систему поступала только информация о местоположении автомобилей. Теперь компании должны будут информировать власти о самих водителях, а также о полисах ОСАГО. Агрегаторы ссылаются на то, что новое распоряжение увеличит затраты на перевозки пассажиров. Это приведет к увеличению стоимости проезда.

Темы цодд такси осаго москва собянин
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