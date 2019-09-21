Министерство внутренних дел Российской Федерации предупредило автовладельцев о предстоящем всплеске угонов.
В беседе с порталом Autonews. ru эксперты российского ведомства отметили, что пик угонов ежегодно приходится на октябрь.
Особенно внимательными и осторожными, предупреждает МВД РФ, стоит быть владельцам российских, корейских и японских автомобилей. Машины среднего класса — а именно к таковым относятся вышеперечисленные — злоумышленники разбирают на запчасти, которые затем сбывают.
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации отметили, что автомобили в стране чаще всего воруют в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Московской области, а также Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской и Иркутской областях.
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