В МВД РФ предупредили россиян об осеннем всплеске угонов автомобилей

Министерство внутренних дел Российской Федерации предупредило автовладельцев о предстоящем всплеске угонов.

В беседе с порталом Autonews. ru эксперты российского ведомства отметили, что пик угонов ежегодно приходится на октябрь.

Особенно внимательными и осторожными, предупреждает МВД РФ, стоит быть владельцам российских, корейских и японских автомобилей. Машины среднего класса — а именно к таковым относятся вышеперечисленные — злоумышленники разбирают на запчасти, которые затем сбывают.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации отметили, что автомобили в стране чаще всего воруют в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Московской области, а также Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской и Иркутской областях.