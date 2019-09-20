За 5 лет цены на авто в России увеличились на 75%

Специалисты аналитического агентства "Автостат" провели мониторинг цен на авто с сентября 2014 года по сентябрь текущего года. Статистика показывает, что за этот период стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 75%.

По мнению специалистов, это произошло из-за обвала рубля, который спровоцировали антироссийские санкции.Примечательно, что аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение цен, но уже по другим факторам, например, из-за инфляции.