Специалисты аналитического агентства "Автостат" провели мониторинг цен на авто с сентября 2014 года по сентябрь текущего года. Статистика показывает, что за этот период стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 75%.
По мнению специалистов, это произошло из-за обвала рубля, который спровоцировали антироссийские санкции.Примечательно, что аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение цен, но уже по другим факторам, например, из-за инфляции.
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