Количество машин такси в регионах предложили ограничить

Предложение законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору, в комитет нижней палаты парламента по транспорту направили организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки».
В документе речь идет о необходимости ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору - не более 25 процентов на рынке конкретного субъекта. Это, как считают авторы инициативы, позволит работать там 6-7 агрегаторам сопоставимого размера. И избежать монополизации рынка данной услуги.
Для контроля предлагается создать федеральную автоматизированную информационную систему "Такси" с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, в которую в обязательном порядке должны будут передаваться детальные данные обо всех поездках.
Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут увеличить количество профессиональных водителей. Что, в свою очередь, сделает поездки безопаснее для пассажиров.
Однако в Федеральной антимонопольной службе считают, что подобные ограничения приведут к повышению цен на услуги такси.
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Фото: my-shop.ru
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