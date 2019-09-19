Количество машин такси в регионах предложили ограничить

Предложение законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору, в комитет нижней палаты парламента по транспорту направили организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки».

В документе речь идет о необходимости ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору - не более 25 процентов на рынке конкретного субъекта. Это, как считают авторы инициативы, позволит работать там 6-7 агрегаторам сопоставимого размера. И избежать монополизации рынка данной услуги.

Для контроля предлагается создать федеральную автоматизированную информационную систему "Такси" с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, в которую в обязательном порядке должны будут передаваться детальные данные обо всех поездках.

Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут увеличить количество профессиональных водителей. Что, в свою очередь, сделает поездки безопаснее для пассажиров.

Однако в Федеральной антимонопольной службе считают, что подобные ограничения приведут к повышению цен на услуги такси.

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Фото: my-shop.ru