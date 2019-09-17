Систему "Платон" могут внедрить на региональных дорогах

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в ведомстве обсуждают идею о внедрении системы "Платон" на региональные дороги. По новой инициативе, водители большегрузов должны платить за проезд по трассам, которые связывают областные и районные центры, а также ведут к крупным инфраструктурным объектам.

С идеей в ведомство обратились региональные власти, которые пожаловались на существенный ущерб автомобильным трассам от грузовых машин. Чиновникам не хватает денег, чтобы покрыть разрушения, которые наносят большегрузы. Примечательно, что несколько недель назад руководство оператора "Платон" подчеркивало, что дополнительная плата за региональные дороги не будет включена в систему.