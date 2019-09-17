Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в ведомстве обсуждают идею о внедрении системы "Платон" на региональные дороги. По новой инициативе, водители большегрузов должны платить за проезд по трассам, которые связывают областные и районные центры, а также ведут к крупным инфраструктурным объектам.
С идеей в ведомство обратились региональные власти, которые пожаловались на существенный ущерб автомобильным трассам от грузовых машин. Чиновникам не хватает денег, чтобы покрыть разрушения, которые наносят большегрузы. Примечательно, что несколько недель назад руководство оператора "Платон" подчеркивало, что дополнительная плата за региональные дороги не будет включена в систему.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.