Житель Краснодара установил на Lada Priora двухметровые колеса кареты

Житель Краснодара установил на свой автомобиль Lada Priora двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты.

Фотографии и видеозаписи причудливого черного автомобиля отечественного производства стали появляться сегодня, 9 сентября, в социальных сетях. На одном из видео, мгновенно ставшим популярным в сети интернет, видно, что новатор приехал на своем детище в самый центр Краснодара и припарковался неподалеку от драматического театра имени Горького.

Несмотря на то, что автомобиль стал настоящим героем социальных сетей и средств массовой информации, водителю придется снять огромные колеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

В ведомстве также указали, что за нарушение регламента безопасности дорожного движения владельцу автомобиля грозит штраф в размере 500 рублей.

Снять огромные колеса с транспортного средства житель Краснодара должен в течение 10 суток.

Lada Granta — "родная сестра" Lada Priora — по итогам первых месяцев этого года стала самым популярным автомобилем с механической коробкой передач в России.

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