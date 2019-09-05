В Министерстве транспорта РФ выступили против ограничения срока служб транспортных средств. В ведомстве считают критерием его техническую готовность.
Инициатором ограничения является зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Она требует запретить эксплуатацию транспорта, достигшего ее предельных сроков.
"Если техосмотр показывает, условно говоря, что даже старое транспортное средство пригодно к эксплуатации, что оно отвечает всем требованиям, то зачем чего-то ограничивать?" - задается вопросом глава минтранса Евгений Дитрих.
Ранее инициативу также не поддержала партия "Единая Россия". По мнению первого замглавы ее фракции в Госдуме, надо добиваться замены старых автомобилей, поощряя тех, кто ее осуществляет.
Также не поддержал предложение комитета автоэксперт - президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
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