В Москве и Петербурге оформить ДТП можно будет удаленно и без ГИБДД

Правительство Российской Федерации утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение.

Об этом сообщает РБК.

Это позволит передавать информацию о дорожно-транспортном происшествии дистанционно, отмечают авторы материала, без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов.

Мобильное приложение под названием "Помощник ОСАГО" заработает в ноябре текущего года в нескольких российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Российской Федерации и установить "Помощник ОСАГО" на свой мобильный гаджет.

Примечательно, что для оформления ДТП дистанционно мобильное приложение должно быть у обоих участников аварии.

Если же у сторон есть разногласия по обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, им все-таки придется оформлять бумажное извещение.

Ранее сотрудники страховой компании "Согласие" составили рейтинг имен, обладатели которых чаще других попадают в ДТП.

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