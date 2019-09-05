Правительство Российской Федерации утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение.
Об этом сообщает РБК.
Это позволит передавать информацию о дорожно-транспортном происшествии дистанционно, отмечают авторы материала, без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов.
Мобильное приложение под названием "Помощник ОСАГО" заработает в ноябре текущего года в нескольких российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Чтобы воспользоваться приложением, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Российской Федерации и установить "Помощник ОСАГО" на свой мобильный гаджет.
Примечательно, что для оформления ДТП дистанционно мобильное приложение должно быть у обоих участников аварии.
Если же у сторон есть разногласия по обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, им все-таки придется оформлять бумажное извещение.
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