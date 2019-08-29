В России надо создавать специальные парковочные места для автомобилистов с детьми, считает депутат Госдумы, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.
По его словам, это необходимо для того, чтобы водители не тратили лишнее время на парковке и не превышали из-за спешки скорость на дорогах.
Депутат отметил, что парковочные места для автомобилистов с детьми, как и те, которые предназначены для инвалидов, должны обозначаться соответствующим знаком. Находиться они должны ближе к входным дверям зданий.
Парковочные места, о которых идет речь, должны быть достаточно широкими, чтобы можно было пристегнуть детей, достать или загрузить коляску, заключил Васильев.
Напомним, накануне глава ГИБДД Михаил Черников предложил прописать в законе запрет перевозить детей с высокой скоростью.
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