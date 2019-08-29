Владельцы частных камер больше не смогут заработать на штрафах

Доходы держателей частных дорожных камер больше не будут зависеть от числа и размеров штрафов за зафиксированные дорожные нарушения.

Решение о недопустимости направленных на это концессионных соглашений принято правительственной комиссией нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Соответствующую директиву направило в официальном порядке минэкономразвития России в органы власти регионов.

Новая схема основана на методических рекомендациях, направленных на рост уровня дорожной безопасности. Таким образом, нажиться на чужих штрафах по закону у держателей камер более не получится.

Ранее глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев отметил высокую точность камер на столичных улицах — по его оценкам, на один миллион постановлений о штрафах приходится лишь четырнадцать ошибок.