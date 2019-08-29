Доходы держателей частных дорожных камер больше не будут зависеть от числа и размеров штрафов за зафиксированные дорожные нарушения.
Решение о недопустимости направленных на это концессионных соглашений принято правительственной комиссией нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Соответствующую директиву направило в официальном порядке минэкономразвития России в органы власти регионов.
Новая схема основана на методических рекомендациях, направленных на рост уровня дорожной безопасности. Таким образом, нажиться на чужих штрафах по закону у держателей камер более не получится.
Ранее глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев отметил высокую точность камер на столичных улицах — по его оценкам, на один миллион постановлений о штрафах приходится лишь четырнадцать ошибок.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.