Сайт госуслуг предложит новые сервисы для водителей

Портал госуслуг с 2020 года даст возможность автомобилистам в России использовать новые сервисы, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Максим Акимов.

В частности, на сайте будет отражена вся история владения транспортным средством. Можно будет пользоваться услугами коммерческих фирм по проведению техосмотра и оформлению ОСАГО. Онлайн также будет контролироваться владение полисами.

Технически это возможно уже сейчас, уверяет Акимов. По его словам, уведомления об отсутствии полисов ОСАГО к настоящему моменту получили свыше 5,5 тысяч недобросовестных автовладельцев. Планируется, что в следующем году будут уже не уведомления, а действия, приводящие к штрафам. Во вторник стали доступны пять новых сервисов на сайте госуслуг, включая возможность подавать Европротокол и обжаловать штрафы ГИБДД.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила использовать портал госуслуг для сбора подписей избирателей в поддержку регистрации кандидатов на выборы.