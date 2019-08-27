Госавтоинспекция не оштрафовала Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист Максим Чихунов сообщил в соцсетях, что в управлении ГИБДД по Севастополю не видят оснований для привлечения Владимира Путина к административной ответственности из-за езды на мотоцикле без шлема.

Представители Госавтоинспекции пояснили юристу, что президент России участвовал в протокольном мероприятии, которое нельзя отнести к понятию "дорожного движения". К своей публикации в соцсети Максим Чихунов иронично написал: "Оказывается, ездить без шлема теперь можно".

Ранее Чихунов обратился в Госавтоинспекцию с требованием привлечь президента к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема 10 августа во время байк-шоу "Ночных волков". Об этом рассказывала "Правда.Ру". Тогда Путин проехал за рулем мотоцикла "Урал".

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