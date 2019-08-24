Аналитики агентства "Автостат" составили рейтинг автомобильных марок с наибольшим числом представительниц прекрасного пола среди владельцев.
Согласно результатам опросов, самой "женской" маркой может считаться китайский бренд Chery. 24% владельцев от общего числа собственников машин этой марки — женщины.
На втором месте рейтинга самых "женских" авто с показателем в 22,5% оказались машины марки Daewoo.
Замыкает первую тройку Lifan. 20,3% от общего числа собственников машин этой марки — женщины и девушки.
Следом за ними расположились Peugeot, Suzuki, Citroen, Geely, Hyundai и Opel.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.