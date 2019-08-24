Автомобили Chery возглавили рейтинг "женских" машин

Аналитики агентства "Автостат" составили рейтинг автомобильных марок с наибольшим числом представительниц прекрасного пола среди владельцев.

Согласно результатам опросов, самой "женской" маркой может считаться китайский бренд Chery. 24% владельцев от общего числа собственников машин этой марки — женщины.

На втором месте рейтинга самых "женских" авто с показателем в 22,5% оказались машины марки Daewoo.

Замыкает первую тройку Lifan. 20,3% от общего числа собственников машин этой марки — женщины и девушки.

Следом за ними расположились Peugeot, Suzuki, Citroen, Geely, Hyundai и Opel.