Качество работы камер позволяет снизить лимит превышения скорости

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Москвы обладают высокой точностью работы.

Такая степень точности позволяет снизить порог превышения скорости, после которого выписывается штраф.

Об этом заявил глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев.

По словам специалиста, в столице на сегодняшний день на один миллион постановлений о штрафах приходился лишь 14 ошибок. Система, действующая сегодня на столичных улицах, практически не ошибается, поясняет Вадим Юрьев.

Порог превышения допустимой скорости можно понизить с актуальных на сегодняшний день 20 км/ч до 10 км/ч.

Напомним, что впервые об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях и введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч в правительстве Российской Федерации задумались в декабре минувшего года.

Ранее в Госдуму РФ думу был внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на автомобиле.

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