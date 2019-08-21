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Источник Правда.Ру

Из-за сокращения господдержки в РФ могут вырасти цены на авто

Авто print

В России с 2020 могут резко вырасти цены на новые автомобили, поскольку крупных производителей лишат государственной поддержки. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Уже со следующего года у производителей автомобилей заканчивается соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ, по которому автопроизводителям компенсировали рост таможенных пошлин на комплектующие.

Примечательно, что эта мера затронет всех производителей авто на территории РФ. АвтоВАЗ уже повысил цены на свою продукцию на 0,9% с 1 августа.

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Темы авто рост цены договор минпромторг
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