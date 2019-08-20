Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому водитель должен быть освобожден от уплаты штрафа, если информация о нем не была выложена на портал госуслуг в течение 10 дней.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который выступил одним из авторов инициативы, отмечает, что парламентарии начали получать жалобы от водителей, получающих штрафы двухгодичной, а то и трехгодичной давности.
Депутаты предлагают освобождать нарушителей от ответственности, если в течение 10 дней их не уведомили о зафиксированном нарушении ПДД.
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