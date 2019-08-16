Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов

Спортивный автомобиль Aston Martin DB5 был продал на аукционе в американском городе Монтерей за 6,4 миллиона долларов. Именно эта машина принимала участие в съемках фильма о Джеймсе Бойнде "Голдфингер".

Как уточняет официальный аккаунт аукционного дома Sotheby's в Twitter, имя нового владельца легендарного автомобиля пока не разглашается.

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год. В кино машина дебютировала в 1964 году. Она появилась в фильме "Голдфингер", где Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери. На данный момент о британском шпионе всего было снято 24 фильма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский бизнесмен и основатель компании Tesla допустил возможность создания автомобиля-амфибии. Об этом он рассказал в ходе встречи с акционерами.

"У нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который любил меня", - сказал он.

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