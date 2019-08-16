В Германии отзовут полторы тысячи внедорожников Lada 4×4.
Об этом сообщает компания Lada Automobile GmbH, представляющая российскую компанию на авторынке Германии.
Сообщается, что причиной отзыва внедорожников Lada 4×4 стала некорректная укладка электрического кабеля генератора. Данный дефект может привести к возгоранию автомобиля.
Отметим, что отзыв коснется машин, проданных в 2017–2018 годах.
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