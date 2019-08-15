Эксперты Национальной технологической инициативы "Автонет" предложили добавить новую проверку в процедуру техосмотра автомобиля. Речь идет о проверке вызова экстренных и оперативных служб.
По словам специалистов, это позволит повысить надежность работы "тревожных кнопок". Процедуру проверки устройств разработал Сколковский институт науки и технологий, ее будут проводить при плановом техосмотре и при предпродажной подготовке автомобиля.
Напомним, все продаваемые автомобили в России должны оснащаться спутниковой системой ЭРА-ГЛОНАСС для автоматического оповещения о ДТП. Ее в обязательном порядке устанавливают на новые автомобили.
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