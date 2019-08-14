Инициатива Комитета Госдумы РФ по экономической политике промышленности запретить использовать авто, достигшее предельного срока службы, "чушь и бред".
Таким мнением с редакцией "Правды.Ру" поделился лидер "Сильной России" Антон Цветков.
"Данное предложение — это чушь и бред! Если автомобиль в нормальном состоянии, то можно спокойно ездить достаточно долго. Есть раритетные машины, которым по 60-70 лет и более. Их тоже запрещать? Более абсурдной инициативы трудно представить.
Вместе с тем, очевидно, почему автопроизводители поддержали подобную идею — им же нужно продавать новые авто, нужно развивать бизнес. Кстати многие старые машины качественнее нынешних российских авто. Но думать следует, прежде всего, о миллионах россиян, которые ездят на старых машинах, не потому, что им так хочется, а потому что нет денег на новые. А если депутатам не терпится запретить старые автомобили, то пусть сначала выдадут людям новые.
Все рассказы про заботу об экологии лишь вуалируют чисто коммерческий интерес. Хотите заботиться об экологии — решайте мусорную проблему, решайте проблему с незаконной вырубкой лесов, решайте проблему с уничтожением заповедников.
Никакой корреляции между возрастом автомобиля и его опасностью для окружающих нет. Нет такой статистики. Все зависит от того, как человек следит за своим транспортом. Поэтому ни в коем случае нельзя эту инициативу поддерживать — она антисоциальна и экономически вредна", — сказал Цветков.
Напомним, что о сомнительной инициативе Комитета Государственной думы Российской Федерации стало известно сегодня.
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