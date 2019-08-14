Комитет Госдумы по промышленности направил предложение в Минпромторг и Минтранс о запрете эксплуатации старых транспортных средств. Производители автомобилей поддержали инициативу депутатов, однако у профильных ведомств есть ряд замечаний.
В Министерстве промышленности и торговли указали на необходимость создать "меры экономического, технического и организационного регулирования" для выведения старых авто из работы. В ведомстве считают, что граждан нужно стимулировать на покупку новых, более экологически чистых автомобилей.
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