В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности направил предложение в Минпромторг и Минтранс о запрете эксплуатации старых транспортных средств. Производители автомобилей поддержали инициативу депутатов, однако у профильных ведомств есть ряд замечаний.

В Министерстве промышленности и торговли указали на необходимость создать "меры экономического, технического и организационного регулирования" для выведения старых авто из работы. В ведомстве считают, что граждан нужно стимулировать на покупку новых, более экологически чистых автомобилей.