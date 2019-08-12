Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada

Студенты одного из сибирских вузов создали беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы "Автонет".

"Проект будет отправлен на доработку, команда получит возможность проконсультироваться с более опытными профессионалами из других компаний", - отмечается в сообщении.

Государственная программа Национальной технологической инициативы ставит своей целью поиск принципиально новых рынков и создание условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках программы уже появились разработки беспилотных снегоуборщиков и комбайнов, а также складской техники.

"В ближайшем будущем цифровизация затронет и похоронную отрасль. Вполне возможно, что и в ней могут появиться высокоавтоматизированные транспортные средства. Однако необходима очень серьезная экспертиза по их применению", - отметили специалисты "Автонета".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что один из беспилотных автомобилей компании "Яндекс", выведенный на улицы Москвы в рамках программы тестирования, нарушил правила дорожного движения.

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