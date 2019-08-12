Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пообещал приобрести всю линейку российских лимузинов Aurus. Об этом он сказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву перед началом первого Каспийского экономического форума.

Как уточняет агентство РИА "Новости", глава Туркмении и российский премьер осмотрели автомобиль Aurus белого цвета. После этого Бердымухамедов сказал, что хотел бы купить всю линейку этих лимузинов и подаст соответствующую заявку.

Автомобиль Aurus Senat цвета "lustre white" (искрящийся белый) произведен в июле текущего года для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме. Версия создана в единственном экземпляре.

В настоящее время российский автомобиль представительского класса выпускается в двух типах кузова - седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одни из самых популярных производителей автомобилей в мире - Toyota и Lamborghini, а также крупнейший производитель шин в мире Michelin выступили против регистрации бренда Aurus в Европе.

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