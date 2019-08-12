Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пообещал приобрести всю линейку российских лимузинов Aurus. Об этом он сказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву перед началом первого Каспийского экономического форума.
Как уточняет агентство РИА "Новости", глава Туркмении и российский премьер осмотрели автомобиль Aurus белого цвета. После этого Бердымухамедов сказал, что хотел бы купить всю линейку этих лимузинов и подаст соответствующую заявку.
Автомобиль Aurus Senat цвета "lustre white" (искрящийся белый) произведен в июле текущего года для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме. Версия создана в единственном экземпляре.
В настоящее время российский автомобиль представительского класса выпускается в двух типах кузова - седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одни из самых популярных производителей автомобилей в мире - Toyota и Lamborghini, а также крупнейший производитель шин в мире Michelin выступили против регистрации бренда Aurus в Европе.
Читайте также: Европейских богачей "пересадят" в золотой лимузин Путина.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.