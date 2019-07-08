Автостат: Kia Rio стала самой популярной иномаркой дешевле 1 млн рублей

Эксперты из "Автостата" составили рейтинг самых продаваемых в России автомобилей со средней ценой от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

На первом месте находится Kia Rio — в период с января по июнь текущего года в стране было куплено 47 431 автомобилей этой марки. Средняя ее стоимость составляет 939 тысяч рублей.

Второе место рейтинга с 30 710 проданными экземплярами занял Hyundai Solaris. Средняя стоимость этого автомобиля составляет 897 тысяч рублей.

Почетное третье место досталось Volkswagen Polo. В период с января по июнь 2019 года в России было куплено 27 810 автомобилей этой марки.

На четвертой и пятой позициях рейтинга оказались Renault Duster и Skoda Rapid соответственно, сообщают эксперты.