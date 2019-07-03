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ГИБДД создает программу для персонификации водителей такси

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ГИБДД России создает программу для персонификации водителей такси и каршеринга.


Неудачно пошутила: в Москве разыскивают таксиста, зверски избившего пассажирку / Новости от 22.11.2018 13:25

Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По его словам, ведомство в данный момент разрабатывает законодательство и программное обеспечение, необходимые для реализации идеи.

Михаил Черников пояснил, что программа персонификации водителей такси позволит в режиме онлайн запросить информацию о правомерности нахождения за рулем транспортного средства того или иного гражданина.

Если же, например, водителя по какой-либо причине лишили права управления автомобилем, то системе будет об этом известно.

Глава ГИБДД отметил, что ведомству оказывают помощь крупнейшие таксомоторные компании страны. Совместными усилиями удалось создать "объемную, серьезную" информационную базу, заявил Михаил Черников.

Также глава ГИБДД указал, что в ходе работы одна из компаний по предоставлению услуг такси из 126 тысяч своих таксистов, вышедших на работу, выявила 600 лишенных прав управления транспортным средством сотрудников.

Еще 720 же таксистов ожидали решения суда по нарушениям, связанным с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил Черников отметил, что программа персонификации водителей такси заработает уже к следующему году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чеченской республике приступила к работе служба такси, которая будет обслуживать лишь представительниц прекрасного пола.

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Темы авто такси гибдд машина
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