Список самых популярных китайских кроссоверов и внедорожников на территории России по итогам первых пяти месяцев текущего года возглавил Geely Atlas.
Его, сообщают специалисты из "АвтоСТАТ-Инфо", в этом году приобрели 2335 россиян.
Вторую строчку занял Haval H6. За период с января по июнь россияне купили 1846 таких автомобилей.
Третье место досталось Chery T21 — счастливыми обладателями этой марки автомобиля стал 960 тысяч граждан страны.
В десятку рейтинга самых популярных китайских кроссоверов в России попали также Chery Tiggo, Lifan X60, Dongfeng AX7, Haval H2, FAW Besturn X80, Zotye T600 и Geely Emgrand X7.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "УАЗ Патриот" получит автоматическую коробку передач.
Читайте также:
Самые надежные семейные автомобили.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.