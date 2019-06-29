"АвтоСТАТ": Geely Atlas - самый популярный китайский кроссовер в РФ

Список самых популярных китайских кроссоверов и внедорожников на территории России по итогам первых пяти месяцев текущего года возглавил Geely Atlas.



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Его, сообщают специалисты из "АвтоСТАТ-Инфо", в этом году приобрели 2335 россиян.

Вторую строчку занял Haval H6. За период с января по июнь россияне купили 1846 таких автомобилей.

Третье место досталось Chery T21 — счастливыми обладателями этой марки автомобиля стал 960 тысяч граждан страны.

В десятку рейтинга самых популярных китайских кроссоверов в России попали также Chery Tiggo, Lifan X60, Dongfeng AX7, Haval H2, FAW Besturn X80, Zotye T600 и Geely Emgrand X7.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "УАЗ Патриот" получит автоматическую коробку передач.

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