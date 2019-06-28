В сентябре текущего года начнется массовое производство "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач.
Об этом сообщает сайт "УАЗбука".
Согласно предоставленной информации, автоматическая коробка передач, которая будет поставлена на "УАЗ Патриот", представляет собой совместную разработку компании Punch Powertrain и концерна General Motors.
Напомним, что цены на "УАЗ Патриот" варьируются от 809 900 до 1 118 000 рублей.
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