Новая редакция УК РФ с поправками о "пьяных" ДТП вступила в силу - "Ъ"

Новая редакция Уголовного кодекса России, в которой были увеличены сроки лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вступила в силу. Речь идет об изменениях в статье 264 УК РФ, в которой предусмотрены наказания за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - сообщает "Коммерсант".



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Водитель в состоянии опьянения может быть заключен в случае причинения тяжких телесных повреждений - от 3 до 7 лет. Ранее по этому нарушению было предусмотрено лишение свободы до трех лет. Если действия пьяного водителя повлекли за собой гибель человека, то ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее было от 2 до 7).

Если действия водителя в состоянии алкогольного опьянения повлекли смерть двух или более людей - ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В прошлой редакции УК РФ это правонарушение наказывалось лишением свободы от 4 до 9 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутат Госдумы предложил ввести пожизненный срок для водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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