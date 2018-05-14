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Источник Правда.Ру

Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузинТрампа

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Президентов России и США объединяет  любовь к высококлассным лимузинам.

Newsweek:

Как пишет Newsweek, Владимир Путин потратил 192 миллиона долларов на новый автопарк лимузинов, которые он показал  в день своей инаугурации 7 мая. 

Отмечается, что на новом сделанном в России пуленепробиваемом автомобиле установлен 6,6-литровый двигатель мощностью в 860 лошадиных сил. Лимузин получил название Aurus, составленное из двух слов - латинского слова "aurum" и "rus",  что значит Россия.

Автомобиль разрабатывался в рамках проекта "Кортеж" и напоминает британские лимузины класса люкс Rolls Royce Phantomи Rolls Royce Ghost.

При этом Трамп использует лимузин компании General Motors. В свое время машина была  создана с нуля при поддержке экспертов из секретных служб, и от обычной модели GM его отличают стекла толщиной в 12,5 сантиметров и двери толщиной в 20 сантиметров.

Таким образом, "Зверь", доставшийся Трампу от Обамы, сделан из стали, алюминия, титана и керамики и имеет шторки из фибергласа на окнах, отмечает издание.  Топливный бак защищен от взрыва благодаря специальной пене. Корпус этого автомобиля также защитит от химических атак, а его стальные колесные диски сделаны таким образом, что автомобиль будет продолжать движение, даже если его шины будут повреждены. 

Но по ряду характеристик лимузин российского президента превосходит автомобиль Трампа, подытоживают эксперты. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин уже протестировал лимузин для инаугурации-2018. Автомобиль для высших чиновников государства разработан в рамках российского проекта "Кортеж". Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент страны остался доволен результатом труда отечественных разработчиков.

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Темы путин трамп лимузин
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