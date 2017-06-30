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В России заработал новый способ покупки ОСАГО

С сегодняшнего дня, 19 октября, купить полис ОСАГО автовладельцы смогут могут не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейс.

В России заработал новый способ покупки ОСАГО

Причем сделать это можно будет без дополнительных затрат.

"Финансовая платформа не будет взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО, стоимость полиса, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании", — сообщает ТАСС.

Такая возможность у водителей появился со вступлением в силу обновленного закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

К слову, напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какие автомобили страховые компании "не любят":

Страховщики назвали свои самые нелюбимые машины

Страховщики рассказали, какие машины приносят им наибольшие убытки из-за выплат по полисам ОСАГО. Эксперты взяли данные с июня 2016 года по настоящее время. В итоге был составлен топ-10 самых нелюбимых авто страховых компаний.

Первое место с коэффициентом убыточности 143% (1 рубль 43 копейки выплат на каждый заплаченный за полис рубль) досталось Jaguar. Не сильно от этой марки отстал производитель Daewoo с показателем 140%. Далее идут ГАЗ и ВАЗ. В десятку также вошли Datsun, Daihatsu, Geely, Infinity и Subaru и Honda.

Ранее компания J. D. Power and Associates обнародовала очередной рейтинг самых ненадежных авто. При его составлении использовали данные опроса 80 тысяч владельцев машин. По каждой марке эксперты считали число проблем, которые возникли в расчете на 100 машин в первые три месяца эксплуатации. Лидером антирейтинга и самым ненадежным авто стал Fiat — 163 дефекта на 100 автомобилей. Много неисправностей эксперты обнаружили у Jaguar и Volvo.

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