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За нелегальный техосмотр россиян ждут большие неприятности

Авто

За прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации в России будут штрафовать, заключать под стражу или назначать обязательные работы.

Закон вступил в силу с 27 июля.

"Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов", — передает ТАСС. Отмечается, что обязательные работы могут заменить заключением на полгода.

В Минэкономразвития считают, что это наказание поможет бороться с мошенниками.

  • С начала года действие аттестатов аккредитации у 332 операторов было приостановлено, а у 195 они окончательно ликвидированы.

Напомним, что согласно закону, как ранее рассказывала "Правда.Ру",

Пункты техосмотра транспорта будут проходить ежегодную аттестацию

Минэкономразвития хочет очистить рынок техосмотра транспорта от недобросовестных игроков. Для этого предлагается изменить порядок получения и подтверждения аккредитации, от бессрочной — к ежегодному тестированию.

В 2012 году право проводить техосмотр (ТО) было предоставлено коммерческим организациям — операторам, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков (РСА). РСА ведет реестр таких операторов и контролирует их деятельность. Сейчас в реестре числится более 3,7 тыс. организаций.

На данный момент аккредитацию на проведение ТО может получить компания или частный предприниматель, если они соответствуют ряду требований. В их числе — наличие необходимой производственно-технической базы, включая специальное оборудование, например, для диагностики рулевого управления. Также на каждом пункте ТО должно быть не менее одного технического эксперта, обладающего соответствующим образованием, навыками и опытом работы. По оценкам экспертов, полная стоимость необходимого для пункта техосмотра оборудования составляет от 300 тыс. до 1 млн рублей и выше.

Реформа техосмотра была проведена с целью сокращения очередей и снижения коррупции при прохождении ТО — до того сфера находилась под контролем МВД, и в стране действовали только государственные пункты техосмотра, на которых состояние автомобиля проверяли инспекторы ГИБДД.

По оценке гендиректора союза организаций технических экспертов "ТехЭксперт" Сергея Зайцева, примерно половина из аккредитованных сегодня операторов ТО не имеют необходимой производственной базы.

Ранее при государственном техосмотре аккредитация предполагала обязательный выезд на место экспертной комиссии, которая проверяла наличие производственно-технической базы, необходимого оборудования, технологии выполнения технического осмотра транспортных средств в соответствии с требованиями национальных стандартов, а также квалификацию экспертов и контролеров по техническому контролю и диагностике транспортных средств. Сейчас же законом предусмотрена упрощенная форма получения аттестата — достаточно для этого предоставить необходимый пакет документов, а выездные проверки РСА проводятся точечно.

В Минэкономразвития сообщили, что предлагаемые изменения подготовлены с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, РСА и представителей профессионального сообщества операторов техосмотра.

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