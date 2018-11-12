Автомобили россиян пометят для удобства полиции

В следующем году в России в закон вступит законопроект о регистрации транспортных средств.

Так, согласно новому закону, на автомобили россиян будет наноситься так называемая "полицейская" маркировка. Это, по словам представителей Госавтоинспекции Российской Федерации, необходимо на случай утери основной маркировки. В Госавтоинспекции отмечают, что подобная оказия может случиться по целому ряду причин — коррозии металла, ремонте автомобиля или даже от проделок злоумышленников.

Также известно о том, что, согласно законопроекту, Госавтоинспекция больше не будет выдавать автолюбителям регистрационные знаки на автомобили. Отныне, отметили в российском ведомстве, гражданам придется обращаться за этим в специализированные уполномоченные организации. Госавтоинспекция теперь будет лишь закреплять тот или иной номер за автомобилем и выдавать соответствующий документ.

Судя по всему, российских автолюбителей ждут большие изменения в том, что касается автомобилей. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что скоро, возможно, процедура техосмотра в России будет усложнена и ужесточена. Автолюбителям, например, придется ознакомиться с таким понятием, как "биография" принадлежащего ему транспортного средства.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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