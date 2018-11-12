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Источник Правда.Ру

Автомобили россиян пометят для удобства полиции

Авто

В следующем году в России в закон вступит законопроект о регистрации транспортных средств.

Автомобили россиян пометят для удобства полиции. 394848.jpeg

Так, согласно новому закону, на автомобили россиян будет наноситься так называемая "полицейская" маркировка. Это, по словам представителей Госавтоинспекции Российской Федерации, необходимо на случай утери основной маркировки. В Госавтоинспекции отмечают, что подобная оказия может случиться по целому ряду причин — коррозии металла, ремонте автомобиля или даже от проделок злоумышленников.

Также известно о том, что, согласно законопроекту, Госавтоинспекция больше не будет выдавать автолюбителям регистрационные знаки на автомобили. Отныне, отметили в российском ведомстве, гражданам придется обращаться за этим в специализированные уполномоченные организации. Госавтоинспекция теперь будет лишь закреплять тот или иной номер за автомобилем и выдавать соответствующий документ.

Судя по всему, российских автолюбителей ждут большие изменения в том, что касается автомобилей. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что скоро, возможно, процедура техосмотра в России будет усложнена и ужесточена. Автолюбителям, например, придется ознакомиться с таким понятием, как "биография" принадлежащего ему транспортного средства.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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