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Источник Правда.Ру

В России выросли продажи подержанных автомобилей класса люкс

Авто

На вторичном авторынке России в 2019 году машин класса «люкс» продано на 9% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает сегодня агентство «Автостат».

По данным агентства, больше всего спросом на вторичном рынке пользовались «люксовые» Bentley. В России было продано 726 машин этой британской марки.

Вторыми по популярности были Mercedes-Benz Maybach S-Class. Их продано 706 штук.

На третьем месте - Maserati. Авто этой марки с пробегом купили 246 человек.

А еще в России в 2019 году перепродано:

  • Rolls-Royce - 196 машин,
  • Lamborghini - 69,
  • Ferrari - 67,
  • Aston Martin - 28.

 Кстати, бизнес на машинах класса люкс в России развивается уже не первый год.Как это было "на старте", рассказывала "Правда.Ру" еще в 2012 году.

Роскошное авто - давно уже не роскошь

Прокатиться по ночному городу на черном лимузине в компании коллег, провести романтическое свидание в дорогом автомобиле или встретить важного клиента на авто класса люкс — все это перестало быть уделом богатых и знаменитых. Сегодня бизнес по прокату автомобилей процветает во многих крупных городах, и услуги этих компаний вполне доступны для работающего населения.

В автопарках может быть представлен широкий ассортимент машин, как иномарок, так и отечественных. Однако чаще всего предприниматели закупают лимузины, микроавтобусы и дорогие редкие автомобили. Помимо самих авто, компании сегодня предоставляют ряд услуг на все случаи жизни, например на свадьбу.

Поживиться тут есть где. Взбудораженным грядущим событиям молодоженам компании предлагают не только машины для свадебного кортежа, но и украшения для них, шары, услуги флориста, тамады, ведущего на свадьбу и так далее по списку. С товарищами, услуги которых рекламирует фирма по прокату лимузинов, чаще всего строятся взаимовыгодные договорные отношения. И для бизнесменов, которые хотят заслужить доброе имя, должно быть важно, чтобы его партнеры были так же профессиональны.

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Но это второстепенные вещи, ведь главная роль в бизнесе пассажироперевозок отводится, разумеется, автомобилям. Гражданину, вздумавшему начать столь выгодное сегодня дело, в первую очередь придется раскошелиться на лимузины, цена которых составляет от 1 000 000 рублей.

Так, автомобиль Ретро Экскалибур Фантом, который пользуются широким спросом на свадьбах, обойдется в 1 500 000 рублей, цена Линкольна составляет 1 800 000 рублей, Крайслера — 2 400 000 рублей, а стоимость Хаммеров, спрос на которые особенно высок, составляет около 2 800 000 рублей.

Очевидно, что без очень хорошего стартового капитала начать предпринимательскую деятельность на ниве пассажироперевозок непросто, и далеко не каждый счастливчик готов внести единовременный платеж даже за один из перечисленных автомобилей. Помощником в решении финансовой проблемы начинающего бизнесмена выступает автолизинг. Достаточно лишь заплатить аванс лизинговой компании в размере 10-15 процентов от стоимости лимузина, и авто уже можно показывать потенциальным клиентам. Арендуя такой автомобиль можно довольно скоро накопить и на собственный, если бизнес пойдет в гору.

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Далее перед предпринимателем встает вопрос парковки нестандартных по размеру машин, которых можно хранить или в специальном гараже или на стоянках для автобусов, а также грузовиков. Такой гараж обязательно должен быть с крышей, чтобы обеспечить сохранность автомобиля. Боксы для лимузинов и других машин можно купить или взять в аренду.

Организовав минимальный автопарк, предприниматель должен задуматься над раскруткой своей компании. Тут подойдет все, начиная от создания сайта и помещения рекламы в сети Интернет до "дедовского способа" с расклеиванием объявлений. Однако следует быть готовым к жесткой конкуренции на рынке пассажироперевозок, несмотря на то, что спрос на данные услуги сегодня значительно превышает предложение.

В связи с тем, что этот бизнес обходится недешево самим предпринимателям, и нередко они годами находятся в зависимости от лизинговых компаний, здесь в широком ходу грязная конкуренция. На один положительный отзыв о компании приходится три отрицательных, и никто не может обещать, что последние не являются происками конкурентов.

Кроме того, рынок проката автомобилей растет ежегодно, поэтому в настоящее время нетрудно угодить в руки владельцев фирм-однодневок. Бизнес таких людей строится на закупке старых и непрезентабельных автомобилей, которых можно по вполне сносной цене предоставлять клиентам, желающим совершить незабываемую поездку. Такие фирмы часто становятся горькой пилюлей на праздниках и срочно меняют название после того, как на них градом сыплются проклятья со стороны огорченных клиентов.

Нечестная конкуренция вполне может даже приличную фирму поставить на одну прямую с такими нерадивыми бизнесменами и отбить у потребителя желание пользоваться услугами. Впрочем, именно это и есть главная задача мелких предпринимателей, не способных конкурировать на высоком уровне. Когда приличная компания окажется на одной ступени с недалекими и жаждущими наживы фирмами, они смогут перетянуть на свою сторону заказчиков более низкими ценами на услуги. Впрочем, еще не придуман способ борьбы с нечестными конкурентами, для которых Интернет стал золотой жилой благодаря анонимности его пользователей.

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Однако спрос на хорошие компании вряд ли упадет до тех пор, пока преобладает живое общение, поэтому опускать планку своих услуг и цен будет неверным решением. Немаловажную роль в качестве услуг играет водитель, который управляет арендованным авто. Именно он будет представлять фирму в ходе вояжа с заказчиками, и зачастую хамство и невежество водителя может сыграть решающую роль в отношении клиентов к самой компании, что обеспечит ей сомнительную рекламу.

Поэтому приоритетным в ведении бизнеса, основанного на сдаче роскошного и дорогого авто с водителем, должно являться качество сервиса, а не автомобиль как таковой. Важно помнить, что данная услуга востребована в первую очередь теми, чья платежеспособность позволяет за несколько часов езды "распрощаться" с суммой от 10 000 рублей. Эти клиенты заказывают дорогое авто для того, чтобы получить удовольствие, так что фирмы с достойным сервисом всегда найдут своего покупателя, который не будет экономить на комфорте и для которого цена удовольствия не станет сюрпризом.

Темы машины с пробегом класс люкс автомобиль вторичный рынок авто
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